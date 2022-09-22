Появляются новые видео, показывающие, как проходит мобилизация в российских регионах. На видео попали, в частности, Дагестан и Белгородская область.

На видео, обнародованных в местных телеграм-каналах, толпы людей провожают своих мобилизованных родственников на войну, женщины машут уезжающим руками, вытирая слезы, а дети плачут и прощаются с отцами. За происходящим следят выстроенные вокруг правоохранители.

На другом видео мужчина внутри военкомата показывает количество людей и признается, что только двое из них пришли добровольно, а остальным - вручили повестки.

Напомним, ранее мы публиковали видео, на котором возле военкомата в российской республике Дагестан десятки мужчин возмущаются частичной мобилизацией в РФ. Женщина, видимо, сотрудник учреждения, на повышенных тонах призывает всех идти воевать. Мужчины возмущены частичной мобилизацией и отказываются ехать на войну.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".