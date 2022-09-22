Российские телеграм-каналы публикуют фото и видео очередей мужчин в российских аэропортах и на сухопутных границах, которые образовались после объявления в РФ "частичной мобилизации".

Километровые очереди образовались на границах с Казахстаном, Грузией и Финляндией.

Напомним, вчера СМИ сообщали о проблемах с покупкой билетов на международные рейсы - они активно раскупаются после объявления о частичной мобилизации.

Тем временем появилось видео с толпами мобилизованных мужчин в Чечне, и Якутии

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер уже заявила, что в ЕС рассмотрят выдачу гуманитарных виз уехавшим из РФ на фоне частичной мобилизации.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".