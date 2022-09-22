Российские Telegram-каналы сообщают, что сразу в нескольких московских отделениях полиции задержанным на акции протеста против мобилизации вручили повестки в военкомат.

Фото одной из повесток опубликовал член партии "Яблоко" Кирилл Гончаров. По его словам, оно сделано ОВД Можайского района.

"Повестки вручили задержанным в ОВД Соколиная гора и Люблино. В ОВД по району Марфино зашел человек в штатском, который говорит, что сейчас будет вручать повестки. К ОВД по району Проспект Вернадского, по информации задержанных, приехали сотрудники военкомата", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в России задержали более тысячи участников протестов против мобилизации. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Также "Страна" публиковала фото и видео задержаний протестующих против мобилизации в России.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".