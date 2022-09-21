После заявления президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации российский "Сбербанк" разослал сотрудникам письмо, в котором говорится, что некоторые сотрудники уже получили мобилизационные предписания.

Об этом сообщают российские СМИ.

"При этом среди наших коллег есть сотрудники с боевым опытом, проходившие службу в вооруженных силах РФ. Некоторые из них имеют на руках мобилизационные предписания и проинструктированы о своих действиях", - сообщается в письме.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в РФ после объявления частичной мобилизации раскупили все авиабилеты на ближайшие зарубежные рейсы.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".