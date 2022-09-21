Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отреагировал на решение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.

Его заявление в Twitter публикует минобороны Британии.

"Президент Путин нарушил свое собственное обещание не мобилизовать часть своего населения", - заявил он.

Уоллес также обвинил Путина и Шойгу (главу Минобороны РФ Сергея Шойгу - Ред.) в том, что они отправляют "тысячи плохо вооруженных жителей на смерть". По его словам, "никакое количество угроз и пропаганды не скроют факт, что Украина побеждает в войне".

Он также заявил, что мировое сообщество объединено, а Россия становится "глобальным изгоем".

В США заявили, что частичная мобилизация в РФ - "признак провала России".

Германия назвала решение Путина о мобилизации "неверным шагом".

В МИД КНР отреагировали на заявление Путина о мобилизации призывом к мирному урегулированию войны в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".