Появилась первая реакция Китая на заявление президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. МИД Китая призывает все стороны конфликта в Украине "к прекращению огня и к мирному урегулированию путем диалога".

В МИД КНР заявили, что нужно найти решение, "учитывающее закономерные озабоченности в сфере безопасности каждой из сторон", а также выразили надежду, что международное сообщество создаст возможность для этого.

Напомним, после встречи Путина и Си Цзиньпина в Самарканде Россия и Китай настроились на более тесное сотрудничество.

Отметим, уже появилась первая реакция Германии на заявление Путина о частичной мобилизации. В ФРГ назвали этот решение президента РФ неверным.

Также мы писали о том, что российский рынок акций обвалился на 8% после заявления Путина о частичной мобилизации в РФ.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".