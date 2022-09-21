Российский рынок акций отреагировал на утреннее заявление президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации падением на 8%.

Курс российского рубля после выступления Владимира Путина стал заметно сдавать - он упал уже более чем на 2%. Евро пошел в рост на московской бирже. Впервые с 6 сентября евро выше 62 рублей.

Нефть растет в цене - она, наоборот, прибавила уже более 2%.

Напомним, вчера проседанием графиков московская биржа отреагировала на заявления о "референдумах". Дешевели акции нефтегазовых компаний и застройщиков.

Напомним, Россия в рамках частичной мобилизации планирует призвать 300 тысяч резервистов.

При этом мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября, а мобилизованные получат такой же статус, гарантии и денежное довольствие, как и контрактники (В РФ контрактникам платили до 300 тысяч рублей в месяц, - Ред).

Действующие контрактники не смогут уйти со службы до окончания частичной мобилизации (исключение - преклонный возраст, болезни или судебный приговор). Работники ВПК получают отсрочку от мобилизации. Кто еще получит отсрочку - должно определить правительство.