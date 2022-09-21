Появился указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации в России.

Мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября, а мобилизованные получат такой же статус, гарантии и денежное довольствие, как и контрактники.

Отметим, что в РФ контрактникам платили до 300 тысяч рублей в месяц.

Действующие контрактники уйти со службы не смогут до окончания частичной мобилизации (исключение - преклонный возраст, болезни или судебный приговор).

Работники ВПК получают отсрочку от мобилизации. Кто еще получит отсрочку - должно определить правительство.

Еще неделю назад в Кремле отрицали возможность объявления мобилизации в РФ.

По данным американского института изучения войны, Путин может начать открыто использовать в Украине неподготовленных призывников после "референдумов".

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".