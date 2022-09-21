Американский Институт изучения войны полагает, что проведением "референдумов" и дальнейшей аннексией украинских территорий Кремль рассчитывает привлечь россиян к участию в войне в виде добровольцев для "защиты территории РФ".

Об этом говорится в сводке ISW.

"Путин и его советники, очевидно, осознали, что нынешних российских сил недостаточно для завоевания Украины и что усилия по быстрому созданию крупных вооруженных сил за счет добровольной мобилизации не удовлетворяют требованиям российских вооруженных сил", - полагают американские эксперты.

Российское законодательство обязывает готовить призывников не менее четырех месяцев перед отправкой за границу, и аннексия украинских территорий позволила бы обойти это ограничение и начать открыто использовать призывников для участия в боевых действиях.

При этом в Институте не видят признаков, что Владимир Путин собирается расширить воинскую повинность и объявить мобилизацию в ближайшее время. Пока Кремль решил пойти путем усиления наказание для уже воюющих в Украине войск за дезертирство, сдачу в плен и другое неповиновение, спешно принимая соответствующий закон в обход обычных процедур.

Ранее и в Госдуме РФ заявили, что всеобщей мобилизации в России не будет.

"Страна" разбиралась, что может последовать за "референдумами" о присоединении к РФ.