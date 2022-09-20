Украинские военные, у которых появится третий ребенок во время войны, получат право на демобилизацию
Украинские военнослужащие, у которых во время войны появился третий ребенок, теперь имеют право на демобилизацию. Соответствующий закон приняла Верховная Рада.
Ранее мобилизация не распространялась на многодетных отцов, у которых на момент призыва было трое и более детей.
Теперь же, к семьям смогут вернуться военнослужащие, которые многодетными родителями стали уже после призыва в армию.
Как писала "Страна", Кабмин утвердил обучение чиновников за границей за счет международных доноров.
Также в Раде предлагают выпускать мужчин за границу за ежемесячный взнос в пользу ВСУ.
Тем временем война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Более подробно о последних событиях на фронте и вокруг Украины смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".