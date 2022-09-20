Во вторник, 20 сентября, идет 209-й день полномасштабного российского вторжения в Украину.

Главные новости с фронта, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Почему в "ЛДНР" призвали к "немедленному" проведению "референдума" о присоединении к РФ — в нашем материале "Игра ва-банк".

ВСУ все ближе к Лиману, удар по еще одной АЭС и другие новости с фронта — в итогах 208-го дня войны.

В этом обновляемом материале — самое важное за сегодня.

20 сентября

09:20 Уполномоченная по защите государственного языка на Юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк подготовила письмо на имя мэра Белгород-Днестровского из-за стеллы с указанием города на русском языке.

Она напомнила, что согласно статье 41 Закона Украины "О функционировании украинского языка как государственного" географические названия, а также названия других объектов топонимики населенных пунктов выполняются на государственном языке, а названия объектов топонимики не переводятся на другие языки, а передаются согласно звучанию на украинском.

09:00 "Институт изучения войны" (США) анализирует, с какой целью на захваченных территориях Украины вчера заговорили о "референдумах".

"Кремль может полагать, что частичная аннексия может привести к вербовке дополнительных сил как внутри России, так и с недавно аннексированной украинской территории", - пишет организация.

Отметим, о том же говорили в Украине и России, обсуждая заявления "ДНР", "ЛНР" и назначенных Россией "властей Херсонской области".

При этом "Институт" не видит, чтобы Россия имела реальные возможности перевести конфликт на другую военную стадию, задействуя частичную аннексию территорий. Эксперты рассматривают это как элемент давления на Украину и НАТО.

"Частичная аннексия поставит Кремль в странное положение, требуя, чтобы украинские силы не оккупировали "российскую" территорию, и в унизительное положение, когда он не может обеспечить выполнение этого требования", - считает "Институт".

Что означают заявления о "референдумах", мы детально разбирались здесь.

08:45 Вчера вечером и сегодня ночью противник снова нанес удар по морской зоне Очакова, сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким.

08:40 Британская разведка сообщает, что РФ передислоцировала свои подводные лодки из Крыма в Краснодарский край, поскольку безопасность базы Черноморского флота в Крыму подорвана.

В минобороны Британии сообщают, что командование Черноморского флота РФ почти наверняка передислоцировало свои подводные лодки класса KILO (подлодки проекта 877 "Палтус" и проекта 636 "Варшавянка" - Ред.) из порта приписки Севастополь в Крыму в Новороссийск в Краснодарском крае, на юге России.

"Это весьма вероятно связано с недавним изменением уровня локальной угрозы безопасности в связи с возросшим потенциалом украинских дальнобойных ударов. За последние два месяца атакам подверглись штаб флота и его главный аэродром морской авиации", - сообщает британская разведка.

В минобороны Британии считают, что гарантия базирования Черноморского флота в Крыму могла быть одной из причин, побудивших Путина аннексировать полуостров в 2014 году, сейчас же безопасность базы прямо подорвана из-за агрессии РФ против Украины.

08:27 Военная операция Украины в Харьковской области вызвала моральный подъем, но вряд ли на повторение такого успеха стоит рассчитывать дважды. Об этом заявил CNN высокопоставленный представитель НАТО.

"Очевидно, Украина тоже потеряла тысячи солдат, в том числе многих из своих лучших частей на Донбассе", - пишет агентство в аналитической статье.

Также оно упоминает, что российские артиллерийские и ракетные войска по-прежнему значительно превосходят украинские.

Для заявленных в Киеве целей - освобождения Крыма и всего Донбасса - линии снабжения ВСУ слишком растянуты, а лучшие части рассредоточены. "Украинские силы будут уязвимы для контратак", - заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Поэтому данный вопрос будет зависеть от поставок военной помощи Запада.

08:10 На поставки американских самолетов F-16 Украине, если будет принято такое решение, уйдет два-три года. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

Причина - обучение и вопросы логистики. Хекер заявил, что сейчас "не стал бы рассчитывать" на отправку этих самолетов Киеву, пишет Politico.

При этом, по его словам, конфликт в Украине, вероятно, продлится годы, а не месяцы, к чему уже начали готовиться в США. То есть возможность принятия решения по F-16 остается.

Хекер говорит, что Украина сумела сохранить до 80% своей авиации с начала вторжения России.

07:45 Эрдоган дал интервью американскому телеканалу PBS и сделал заявления по Украине.

1. По его словам, он не теряет надежды организовать встречу Путина и Зеленского в Анкаре.

"Нет никакого оправдания вторжениям. И причинно-следственную связь в этом вторжении лучше всего могут объяснить господин Зеленский и господин Путин, а не мы. Лучше всего они знают причины этого. Турция при оценке этих причин выступает за то, чтобы выслушать здесь обе стороны как страна, которая соблюдает сбалансированную политику. Вот почему у нас есть настойчивое желание свести вместе этих лидеров. Я хотел свести их вместе, услышать это от них. Мы еще не добились успеха, но я не безнадежен", - заявил президент Турции.

Он добавил, что "мы должны переговорить с обоими лидерами, а не выступать на стороне одного из них".

2. Намекнул, что с одной стороны переговоры блокирует Украина.

"Важно, чтобы и Украина проявляла одинаковое с Россией понимание и отныне необходимо быть обоюдно настроенными, чтобы остановить эти конфликты, эту войну", - сказал Эрдоган.

С другой - Россия не хочет делать территориальных уступок.

По словам Эрдогана, "особую значимость имеет возвращение захваченных территорий при достижении мира между Россией и Украиной".

"Это то, что нужно и то, что ожидается. В этом вопросе г-н Гутерриш (генсек ООН) сделал определенные шаги. Есть шаги, которые предприняли и мы. Эти шаги и это возвращение (территорий) действительно облегчат нашу работу", - отметил Эрдоган.

Эрдоган заявил, что с 2014 года на встречах с Путиным призывает его вернуть Крым Украине.

"Мы сказали им, что "если вы пойдете на этот шаг, то успокоите и нас, успокоите Украину, успокоите и крымских татар". Но, к сожалению, с тех пор там не было предпринято ни одного шага в этом направлении", - сказал турецкий президент.

3. Украина и Россия договорились об обмене 200 пленных.

07:34 Главное по ситуации на фронте на это утро по версии Генштаба.

Украинские силы отбили атаки противника в Донецкой области - в Курдюмовке к югу от Бахмута, в Майорске под Горловкой, в районах Новомихайловки под Угледаром и Веселого под Авдеевкой.

ВСУ заявили о своем ударе по неподконтрольному Сватово, где, как пишет Генштаб, было сосредоточение сил противника.

Усиливается мобилизация в "ДНР", где с работников предприятий начинают снимать "бронь" от призыва (Генштаб пишет, что это произошло на Енакиевском металлургическом заводе).

Также заявляется, что мужчинам запрещен выезд из Крыма без позволения военкомата. Пока на полуострове этой информации не подтверждали.

06:24 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.