Вице-премьер Ирина Верещук призвала граждан на неконтролируемых территориях не участвовать в "референдумах", не брать российские паспорта и не сотрудничать с российскими войсками.

Об этом стало известно в эфире телемарафона.

При этом она отметила, что ответственность за данные действия наступит не для всех.

Так, за получение российского паспорта уголовная ответственность ждет госслужащих.

Кроме того, статья также ждет учителей, согласившихся учить детей по российским стандартам.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в комментарии "Стране" сообщила, грозит ли ответственность гражданам Украины на временно оккупированных территориях за участие в "референдумах" о присоединении к России.

"Согласно закону о правовом режиме военного времени, референдумы на территории Украины запрещены. Организаторы и участвующие в проведении референдумов будут наказаны по статье 111-1, часть 5 УКУ - это лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет с конфискацией имущества", - сказала "Стране" Верещук.

На вопрос о том, грозит ли какая-то ответственность простым гражданам Украины, которые будут голосовать на запрещенном законом "референдуме" на оккупированных территориях, Верещук ответила:

"Некоторые юристы считают, что такие действия могут подпадать под статью 110 часть 1 УКУ "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" - это лишение свободы до 5 лет. Итак, еще раз настоятельно советую жителям временно оккупированных территорий: паспорт (российский - Ред.) не брать, на референдумы не ходить, с оккупантами не сотрудничать, по возможности уехать", - сказала "Стране" Верещук.

Напомним, ранее в "ЛНР" и "ДНР" объявили 27 сентября выходным днем в связи с "референдумом". В школах "ЛНР" с 22 по 28 сентября объявили каникулы в связи с проведением "референдума", а 27 сентября местные "власти" сделали выходным днем для всех. В "ДНР" выходными днями в связи с "референдумом" объявили 26 и 27 сентября. Указ об этом подписал "глава ДНР" Денис Пушилин.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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