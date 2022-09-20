Фиктивные "референдумы", которые будут проводиться на украинских территориях, – это информационная операция, призванная отвлекать от тяжелого состояния армии России.

Об этом заявил спикер Минобороны США Пэт Райдер во время брифинга.

"На мой взгляд, это просто информационная операция, которая призвана отвлечь внимание от тяжелого состояния, в котором сейчас находится российская армия. Но никто не будет относиться к таким фиктивным "референдумам" с доверием, США точно не признают результаты каких-либо фиктивных "референдумов"", – сказал он.

"Конечно, мы уже некоторое время говорили о вероятности проведения этих фиктивных "референдумов", а также об усилиях России для создания почвы для аннексии украинской территории. Это часть их игры. Мы видели, как они делали это в 2014 году, и они делают примерно то же", - заявил Райдер.

По словам представителя Пентагона, какие-либо фиктивные "референдумы" не повлияют на поддержку Украины, а США будут продолжать работать с Украиной и оказывать ей необходимую поддержку.

Напомним, ранее в США заявили, что "референдумы" в Украине - оскорбление принципов суверенитета и территориальной целостности.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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