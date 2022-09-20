Германия не признает "референдумы" о вхождении украинских территорий в состав России.

Об этом сообщает Die Zeit со ссылкой заявление канцлера Олафа Шольца в Нью-Йорке.

"Совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы неприемлемы", — заявил Шольц.

По его словам, они не согласуются с "международным правом и договоренностями, достигнутыми международным сообществом".

Ранее мы писали, что Минюст США попросил Конгресс узаконить передачу Украине замороженных российских активов в ответ на объявленные "референдумы".

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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