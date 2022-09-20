Правительство Москвы развернет в миграционном центре "Сахарово" набор иностранцев на военную службу в армию РФ.

"В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан", - говорится в официальном телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам Собянина, иностранцы, заключившие годовой контракт на службу в российской армии, смогут получить гражданство России по упрощённой процедуре.

Ранее такая возможность была только у тех мигрантов, кто заключил контракт на три года.

Об этом было объявлено сразу после того, как Госдума приняла соответствующий закон. Ранее западные эксперты указывали, что российская армия столкнулась с кадровыми проблемами на фоне контрнаступления Украины.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался называть войну в Украине "военной операцией" и призвал объявить в РФ мобилизацию.

Уже сегодня, 20 сентября, в РФ проголосовали за внесение в Уголовный кодекс понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

Тем временем война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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