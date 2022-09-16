Появилось видео, как заключённый в одной из российских колоний собирается на войну в Украину. Его публикуют российские паблики.

Ранее куратор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин агитировал заключённых отправляться на войну в Украину.

ЧВК проводит кампанию по вербовке российских заключенных для службы в Украине как минимум с июля. Заключенным предлагается смягчение приговора, а также денежное поощрение.

Британская разведка считает, что это признак того, что кадровые проблемы в российских войсках становятся все более серьезными. Особенно это касается боевой пехоты и младших командиров.

Также в России сообщают о подготовке к переброске заключенных на войну в Украину. В частности, было опубликовано видео передвижения фургонов федеральной службы исполнения наказаний для перевозки заключенных. Как утверждается, около 400 осуждённых были вывезены из колоний Тамбовской области в учебку на юг России, где их будут готовить к отправке на фронт в Украину.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.