Кадровые проблемы в российских войсках становятся все более серьезными. Особенно это касается боевой пехоты и младших командиров.

Об этом пишет британская разведка в новой сводке.

В минобороны Британии считают, что на кадровые проблемы указывает вербовка среди российских заключенных, которую проводит ЧВК "Вагнера", а также тот факт, что российские военные академии сокращают срок обучения курсантов. Разведка Британии полагает, что кадетов могут перебросить на войну в Украине.

"ЧВК "Вагнера" проводит кампанию по вербовке российских заключенных для службы в Украине как минимум с июля. Заключенным предлагается смягчение приговора, а также денежное поощрение.

В последнее время этот процесс активизировался: недавно опубликованное видео, скорее всего, показывает, как владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обращается к заключенным с предложением о вербовке. В ролике Пригожин говорит, что ищет "бойцов для штурмовых частей", - сообщает разведка.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.