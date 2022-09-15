Куратор ЧВК "Вагнер", близкий к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин агитировал заключённых в одной из колоний в Мордовии вступать в его военную компанию и отправляться воевать в Украину.

Соответствующее видео появилось в интернете.

На кадрах Пригожин вербует заключенных ИК-6 Йошкар-Олы. Он стоит перед строем заключенных и рассказывает им об условиях службы.

"Мне нужны только штурмовики. Те, кто двигаются вперед, те, кто самые борзые, они выживают лучше. Те, кто дают заднюю, не понимают, что им делать, попадают в задницу", - говорит бизнесмен.

Он также говорит о том, что все желающие должны пройти собеседование и выполнить несколько тестов. Также, по его словам, особое внимание будет уделяться тем, кто отбывает срок по наркотическим и сексуальным статьям: первых будут проверять на полиграфе. Через полгода службы, утверждает Пригожин, заключенных ждет помилование и отправка домой.

Пригожин сказал, что расход снарядов у его ЧВК сейчас "больше, чем под Сталинградом".

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