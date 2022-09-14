Подводим итоги 203-го дня войны.

Ситуация на фронте

Генштаб сегодня сообщал следующее:

1. В лисичанском направлении шли бои за Спорное, на которое наступали россияне.

2. Под Бахмутом ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Соледар, Зайцево Отрадовка и Веселая Долина.

Отрадовка находится в 7 километрах от Бахмута по трассе со стороны Горловки. Около самой Горловки шли бои за Майорск.

Российские телеграм-каналы сегодня публиковали видеоролики из-под Кодемы к востоку от этой трассы. Сообщалось, что ЧВК "Вагнера" захватила одну из укрепленных высот в этом районе. Украинская сторона данную информацию не подтверждала.

3. Под Донецком противник штурмовал Водяное и Авдеевку. Ближе к Угледару - Новомихайловку.

4. В Херсонской области ВСУ отбивали атаки в районе Безымянного (около Давыдова Брода) и Новогригорьевки (Витовский район Николаевской области).

О контрнаступлении украинских войск на юге и освобождении населенных пунктов в сводке не упоминается.

Отдельно идут сообщения от российских военных телеграм-каналов о танковом бое в районе Орехова в Запорожской области.

На освобожденных территориях Харьковской области сегодня побывал Владимир Зеленский. Он приехал в Изюме, где принял участие в церемонии поднятия украинского флага.

Его поездка вызвала новый поток "зрады" в российских военных телеграмм-каналах, которые возмущались почему по президенту Украины не был нанесен ракетный удар, хотя Изюм находится всего в 20 километрах от позиций российских войск (то есть, можно было достать даже артиллерийским ударом).

Также шли сообщения о стрелковых боях у пограничных пунктов с Россией в Белгородской области (Шебекино и Вериговка). Но вскоре эту информацию опровергли власти российских регионов.

Что касается главного вопроса последних дней - смогли ли россияне создать новую линию обороны в Донецкой и Харьковской областях по левым берег рек Северский Донец и Оскол, то информация пока поступает отрывочная, хотя, судя по появившемся видео, армия РФ туда подкрепление перебрасывает.

На севере Донбасса, как сообщают телеграмм-каналы, продолжаются бои на подступах к Лиману (ключевой транспортный узел на левом берегу Донца в Донецкой области). Но, судя по видео, публикуемым россиянами, в самом городе боев по-прежнему нет и он по-прежнему контролируется "ДНР".

Что касается Луганской области, то вчера глава Луганской Гайдай заявлял, что россияне полностью ушли из Кременной и Сватово, а партизаны подняли над Кременной украинский флаг.

Но сегодня он сказал, что это уже нет так: российские войска вернулись в Кременную.

"Вернулись в Кременную, посрывали украинские флаги. Фактора неожиданности, как в Харьковской области, в Луганской области, к сожалению, не будет – надо запастись терпением, россияне тоже готовятся. Завтра мы в Луганске, к сожалению, не будем", – говорит Гайдай.

Видимо, отвечая на заявления Гайдая, в "ЛНР" опубликовали видео из Кременной, где местные жители на камеру говорят, что в городе ничего за последние дни не менялось. При этом где-то вдалеке слышна канонада.

В районе Донецка российские телеграм-каналы сообщают о попытках контрнаступления ВСУ в Марьинке и Песках (якобы безуспешных). Украина этой немы не комментирует.

В Херсонской области украинское командование о новых территориальных приобретениях не заявляло. Сообщается, что идет процесс закрепления на достигнутых рубежах.

По словам пресс-секретаря сил обороны "Юг" Натальи Гуменюк, медленное продвижение ВСУ на юге связано с ландшафтом региона, где очень много рек, каналов и открытая степная местность (о чем ранее заявлял и министр обороны Алексей Резников).

Сегодня под ракетный удар попал Кривой Рог. По официальным данным было 8 ударов, после чего пропала вода, а главное - вышла из берегов река Ингулец. В сети много видео с тем, как река бурным течением сносит переправы.

Куда именно пришелся удар власти официально на момент публикации статьи не сообщают. Говорят лишь, что удар пришелся на важное гидротехническое сооружение.

Отметим, что повышение уровня воды в Ингульце может иметь и военное значение - ниже по течению через него на линии фронта проложили переправы украинские войска, а еще ниже по течению - российские.

Военные перспективы

Сейчас главный вопрос - что будет после украинского наступления в Харьковской области.

В военных телеграм-каналах, которые пишут на эту тематику, сходятся во мнении, что ВСУ будут пытаться оказывать давление на российские войска сразу на нескольких направлениях (в том числе и психологическое, называя те или иные пункты, которые планируется освободить). И далее будет нанесен удар там, где противник будет наименее подготовлен.

Уже сейчас идут разговоры о скоплении сил ВСУ в районах Запорожья, Угледара, к западу от Донецка и даже у российской границы в районе Белгорода (Украина эти слухи не комментирует). Кроме того, ВСУ продолжает наступательные действия в Херсонской области.

Более туманна российская стратегия.

После отступления армейской группировки РФ в Харьковской области поднялась полемика, чем это в большей мере вызвано: нехваткой личного состава (Россия воюет без мобилизации за счет контрактников и ее действующая на фронте в Украине армия уступает по численности ВСУ), либо ошибками командования и плохой мотивацией личного состава, либо предательством, либо всеми факторами в совокупности.

Но так или иначе, но очевидно, что до решения этих проблем, главная задача для россиян сейчас - не допустить развала фронта, избежать деморализации армии, удержать позиции. А затем, если эти проблемы каким-то образом будут решены (а не усугубятся еще больше в том числе и за счет увеличения поставок западного оружия ВСУ), то можно попытаться и перейти к новому наступлению.

При этом, не исключено, что на отдельных участках наступательные действия продолжаться и сейчас (например, под Бахмутом и Авеевкой).

Плюс в любом случае продолжится отработка целей по всей Украине дальнобойными ракетами (с высокой вероятностью ударов по энергетической и другой инфраструктуре, критически важной для прохождения зимнего сезона).

В этой связи на Западе звучат разные прогнозы военной ситуации.

С одной стороны, часть экспертов пребывает в воодушевлении и предсказывает, что у России кончатся силы воевать уже к Рождеству.

С другой стороны, президент США Джо Байден, комментируя успешное контрнаступление ВСУ под Харьковом, заявил, что "украинцы добились значительного прогресса", однако "предстоит еще долгий путь".

Отвечая на вопрос, достигла ли Украина переломного момента в войне, президент США ответил, что пока "трудно сказать".

Более детально на Западе разбирают военные возможности России. Британская разведка, комментируя появление на фронте иранского дрона-камикадзе, напоминает, что его дальность полета - 2500 километров, и удары он может наносить по всей украинской территории, а не только по линии фронта.

"Институт изучения войны" (США) анализирует вероятность объявления мобилизации в России после отступления в Харьковской области.

Организация напоминает, что в Госдуме в декабре рассмотрят законопроект, который упростит доставку повесток. Он позволит российским военкоматам рассылать их по почте, а не предъявлять лично. И обяжет призывников являться по таким письмам в военкомат.

"Институт" считает, что законопроект будет принят. Но ничто в нем не говорит о том, что Путин готовится объявить всеобщую мобилизацию. Сейчас российская тренировочная инфраструктура, похоже, перегружена подготовкой добровольческих батальонов.

России сначала придется значительно расширить эту инфраструктуру, а также подготовить к боевым действиям достаточное количество техники, чтобы укомплектовать новые подразделения. Только после этого армия РФ сможет справиться с большим притоком новых призывников.

Без этого трудоемкого и длительного процесса объявлять мобилизацию не имеет смысла даже с чисто военной точки зрения (о политических причинах, почему в России не объявляют о мобилизации, мы рассказывали здесь).

Украина тоже сталкивается с этой проблемой, но ее помогают решать страны НАТО. Сегодня Дания объявила, что будет обучать на своих полигонах украинских военных. Отметим, что их уже тренируют в Британии, Испании и Германии.

Сегодня в Генштабе сообщили, что в Британии обучили уже почти пять тысяч украинских военнослужащих. Они получили базовые знания и навыки в тактической медицине, инженерной, огневой, психологической и тактической подготовке. Программа называется "Операция Interflex".

В будущем Interflex планируется расширить, включив в нее начальный курс подготовки младших командиров воинских частей и подразделений ВСУ.

Тем временем, в России идет агитация заключенных идет на войну в Украину.

В сеть попало видео, как куратор ЧВК «Вагнер» близкий к Путину бизнесмен Пригожин агитирует заключённых в одной из колоний в Мордовии вступать в его ЧВК и отправляться воевать в Украину. Говорит, расход снарядов у него сейчас «больше, чем под Сталинградом».

Европа и санкции

Европейские власти в Брюсселе после украинского контрнаступления усилили призывы к "войне до победного конца", которые этим летом почти не звучали.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "сейчас самое время проявить решимость, а не умиротворение". Похожее заявление сделал глава Евродипломатии Жозеп Боррель:

"Российская армия отступает. Сейчас не время сдаваться. Мы должны продолжать нашу военную помощь и удвоить наши усилия", сказал он, добавив, что предложит странам ЕС предоставить Украине новое финансирование на поставку вооружений".

"В ближайшее время я предложу государствам-членам выделить шестой транш помощи из Европейского фонда мира для продления военной помощи Украине", - заявил он.

Но важно понимать, что адресованы эти призывы к населению Евросоюза, которое несет серьезные издержки от энергокризиса и рвущихся вверх цен.

В этом контексте Урсула фон дер Ляйен вчера в Страсбурге заявила, что "предстоящие месяцы будут непростыми".

"Будь то семьи, которые изо всех сил пытаются свести концы с концами, или предприятия, которые сталкиваются с трудным выбором в отношении своего будущего. Давайте будем предельно ясны: здесь многое поставлено на карту. Не только для Украины, но и для всей Европы и мира в целом", - заявила она.

По ее словам, ближайшие месяцы станут "проверкой" для тех, "кто хочет использовать любые разногласия между нами".

Кстати о разногласиях. Еврокомиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за "опасений по поводу коррупции", пишет Bloomberg. В Еврокомиссии агентству сообщили, что намерены "усилить борьбу с коррупцией внутри Союза".

Напомним, что именно Венгрия регулярно противостоит санкциям против РФ, вынуждая Брюссель принимать более мягкие меры, чем планировалось ранее. А в Чехии, председательствующей в Евросовете, недавно даже допустили исключение Венгрии из ЕС.

То есть, видимо это станет поводом начать бороться с коррупцией в Будапеште.

А пока венгры продолжают говорить о негативных последствиях для Европы санкций против России. И даже предрекать их отмену.

"Пересмотра санкций можно ожидать осенью, когда истечет полугодовой срок. Поэтому я не исключаю, что все больше людей видят реальность. Просто потому, что летнее тепло уходит. Когда на улице тридцатиградусная жара, хорошо рассуждать о поставках газа, но когда наступают холодные недели и месяцы и надо топить и управлять экономикой, защищать рабочие места, реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе", - заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер в эфире телеканала М1.

По его словам, газовые хранилища Венгрии заполнены на 38% относительно потребления, у страны уже достаточно запасов газа на 81 зимний день.

"Если Брюссель, Евросоюз изменят санкционную политику, энергодефицит и высокие цены можно было бы вскорости купировать", - говорит он.

Но пока их собираются купировать не отменой санкций, а затягиванием поясов - у бизнеса и населения. Такие предложения содержатся в плане Еврокомиссии по борьбе с энергокризисом. Он будет включать два момента: ограничение прибыли энергокомпаний и сокращение потребления.

Проект плана, с которым ознакомилось агентство Reuters, предусматривает снятие "избыточных доходов" с европейских электростанций, не работающих на газе.

Атомные, ветряные и солнечные станции ограничат свой доход в размере 180 евро за мегаватт-час. Это меньше половины от рыночной цены электроэнергии.

Цена на электричество в Германии за прошлый месяц достигла рекордного уровня, превысив 1000 евро/МВтч. В этот вторник она торговалась на уровне выше 400 евро.

Фирмы, занимающиеся ископаемым топливом, также столкнутся с "налогом на непредвиденную прибыль". Нефтяные, газовые, угольные и нефтеперерабатывающие компании должны будут внести "солидарный взнос" в размере 33% от их избыточной прибыли, причем за весь 2022 год.

Планы помощи энергокомпаниям, которые массово потеряют доходы, тоже обсуждаются. Но в нынешний проект они пока не войдут.

От планов ограничивать цены на российский газ Еврокомиссия отказалась. Ранее Россия заявила, что поставлять газ в случае "потолка цен" не станет.

Также проект устанавливает обязательную цель для всех стран по сокращению потребления электроэнергии на 5%. Оно затронет десятую часть времени, на которое приходятся пиковый спрос.

Ожидается, что страны ЕС официально подпишут это соглашение 30 сентября и начнут внедрять его в национальные законодательства.

Эти планы говорят о том, что Европа готова идти на удары по своей экономике, но не на компромиссы с Россией. По крайней мере, это следует из риторики руководителей Евросоюза. Но получится ли это - сейчас непонятно, поскольку будет зависеть от многих, не до конца ясных еще факторов.

Видимо, именно в силу этой неопределенности под ковром идут некие движения в сторону переговоров с РФ и окончания конфликта, пока он не нанес еще большего ущерба (детальнее об этом мы писали здесь).

Призрак новой войны с участием РФ

Тем временем у России могут возникнуть военные проблемы далеко от Украины - в Армении. Там снова идет обострение с Азербайджаном, который начал военную операцию за пределами Нагорного Карабаха уже непосредственно на международно признанных границах Армении.

Сегодня Армения обратилась в ОДКБ - военный союз постсоветских стран во главе с Россией - по 4-й статье договора, "для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных с территории страны".

Статья 4 Договора ОДКБ гласит: "Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора".

Также в ней говорится:

"В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН".

То есть это обязательство воевать.

Но разберемся в целом, что происходит сейчас между Арменией и Азербайджаном и будет ли там воевать Россия.

Кратко по пунктам:

1. В 2020 году при посредничестве России был заключено соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Одним из пунктов этого договора было восстановление транспортного сообщения через территорию Армении из Азербайджана в Нахичевань (азербайджанский анклав между Арменией, Ираном и Турцией)

2. Этот пункт соглашения стороны трактуют по разному (равно как и сроки его выполнения), а потому транспортные коммуникации до сих пор не восстановлены.

3. Азербайджан решил ускорить решение этого вопроса через эскалацию боевых действий. Причём именно в направлении Нахичевани, показывая как бы, что, в случае чего, может и сам «пробить коридор» военной силой.

4. Удары азербайджанской армией наносятся по территории собственно Армении (а не по Карабаху). То есть, теоретически, может вступить в силу договор о коллективной безопасности ОДКБ (военный союз во главе с РФ, членом которого является Армения). Но ситуация тут для России неоднозначная. С одной стороны, есть обязательства по ОДКБ, с другой стороны, есть заключённое при участии Москвы соглашение о прекращении огня в Карабахе, которое (в части восстановления движения транспорта в Нахичевань) не выполняется. Да и с учётом войны в Украине ввязываться в новую войну России точно не с руки. А потому РФ пока делается упор на убеждение обоих сторон на прекращения огня.

5. Пока все происходит в формате «принуждения Пашиняна открыть дорогу в Нахичевань». Если армянские власти на это пойти откажутся, эскалация будет нарастать и дальше с перспективой перерастания в полноценную войну.

6. На Азербайджан помимо Москвы пытаются повлиять также европейцы и США, чтоб эскалацию остановить. Но пока непохоже, что это оказывает какое-то влияние на Баку. При этом Турция полностью одобряет действия Азербайджана.

7. Ещё одним мотивом Азербайджана может быть захват двух крупнейших месторождений золота в Армении - Амулсарского месторождения около Джермука и месторождения Сотк близ Вардениза. В тех районах сейчас как раз и шли бои.

То есть пока Россия вряд ли будет вмешиваться в ситуацию напрямую своими вооруженными силами. Скорее, будет идти дипломатическая игра вокруг выполнения условий соглашения 2020 года. Но какова будет реакция РФ (а также стран Запада), если к компромиссам здесь прийти не удастся и Азербайджан открыто пойдет в наступление уже на саму территорию Армении в ее международно признанных границах - пока непонятно.