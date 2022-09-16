В ночь с 15 на 16 сентября россияне ударили по Харькову. Прилет зафиксирован рядом с жилым домом в Слободском районе Харькова.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

По предварительной информации, в результате загорелось авто у дома и пострадали коммуникации. Информация о пострадавших уточняется.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.