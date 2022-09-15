Сразу 12 человек ранены в результате сегодняшних обстрелов Харьковского, Купянского и Изюмского районов Харьковской области.

Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.

По его данным, в Купянском районе 10 человек получили ранения, в том числе двое детей – 12 и 13 лет.

Также одна женщина ранена в Изюмском районе и одна – в Харьковском.

Напомним, сегодня россияне также наносили удары по Кривому Рогу. В районе гидротехнических сооружений - два прилета.

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