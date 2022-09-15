В четверг, 15 сентября, российские СМИ сообщили об обстреле села Нехотеевка Белгородской области РФ.

"Один из снарядов попал на заправочную станцию, в результате чего произошел пожар. Предварительно пострадавших нет, АЗС давно не работает.

Топливо отсутствует. Подразделения МЧС выехали на место", - процитировали СМИ губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

После этого в сети появились видео и фото пожара в Нехотеевке. На фото видно, как горит здание около российского пограничного перехода.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что Нехотеевку сегодня вечером обстреляли ВСУ. При этом удар пришёлся по таможенному терминалу на погранпереходе.

На данный момент Украина обстрел не комментировала и не подтверждала.

Напомним, 13 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться.

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