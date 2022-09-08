В четверг, 8 сентября, в российском Белгороде сообщили о взрывах. По заявлению местного губернатора Вячеслава Гладкова, над городом системой ПВО были сбиты две ракеты.

"Оперативные службы сообщают о последствиях на земле: повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, найдены осколки на участках домов на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке. Главное - жертв и пострадавших нет. Дополнительная информация будет позже", - написал у себя в Telegram губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

Напомним, в ночь с 29 на 30 августа в российском Белгороде сообщали о двух взрывах над городом.

1 сентября появилось видео, как запущенная из Белгорода ракета отклонилась от курса и взорвалась вскоре после запуска.

23 августа в селе под Белгородом гремели взрывы на складе боеприпасов, губернатор назвал инцидент "эффектом линзы".

Тем временем война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте

Ранее мы подводили итоги 196-го дня войны. В Харьковской области украинские войска пошли на прорыв под Балаклеей. Также ВСУ наступают на Купянск, обойдя Балаклею с севера.

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области. Вчера военные 128-й бригады подняли украинский флаг в поселке Нововознесенское под Высокопольем. Продвижение на Херсонском направлении идет медленно из-за значительного преимущества армии РФ в технике. людях и артиллерии. ВСУ находятся под непрекращающимся огнем.

На Донбассе главная цель российской армии сейчас - наступление на Бахмут. Об этом сообщают в британской разведке.

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