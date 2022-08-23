В селе Тимоново Белгородской области Российской Федерации взрываются боеприпасы на складе.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате жаркой погоды в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов (сработал "эффект линзы"), которые еще не успели обезвредить саперы.

Губернатор также сообщил, что жители Тимоново эвакуированы.

"Отметим, что в версию об "эффекте линзы" поверили не все. Многие подозревают, что, таким образом, скрывается реальная причина пожара (удар со стороны Украины, например)", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что 18 августа в Тимоново также загорелся склад с боеприпасами и была объявлена эвакуация жителей.

Война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 180-го дня войны. По мостам в Херсонской области были нанесены новые удары. В ВСУ заявили, что контрнаступление на юге заключается в истощении сил противника. Британская разведка и американский Институт изучения войны сообщили, что России не хватает живой силы для активизации наступления на Донбассе, и собрать достаточно ресурсов у РФ, вероятно, не получится. ФСБ официально обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как мужчин будут выпускать из Украины за границу за 200 тысяч и кто на этом заработает.