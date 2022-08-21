Украинские военные ликвидировали склад боеприпасов оккупационных войск РФ в Чернобаевке в Херсонской области.

Об этом заявил депутат Херсонской областной рады Сергей Хлань в Facebook.

"Херсонская область. Официально подтверждена ликвидация вражеских боеприпасов в Чернобаевке. Хотя россияне пытаются делать больше складов с меньшим накоплением силы - ВСУ достают повсюду", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что недавно ВСУ нанесли удар по двум командным пунктам и одному пункту управления россиян на юге Украины в Херсонской области. В районе Новокаменки в Херсонской области ВСУ нанесли огневой удар по командному пункту 126 отдельной бригады береговой охраны береговых войск ВМФ РФ.

Война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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