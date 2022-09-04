Ракетный удар, в результате которого был полностью разрушен ресторанный комплекс в Киевском районе Харькова, был нанесен Россией с территории Белгородской области.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры в Facebook.

"Ракета попала на территорию ресторанного комплекса, что привело к его полному разрушению. Пожар охватил территорию почти всего комплекса. Произошло воспламенение основных зданий и летней площадки общей площадью 2200 кв. метров. Предварительно оккупанты выпустили ракету С-300 с территории Белгородской области РФ", - сообщает прокуратура.

Под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.

По данным ГосЧС, пожар охватил 2200 кв.м. Все застройки ресторана были из древесины, поэтому сразу после взрыва возник пожар, охвативший почти всю территорию комплекса.

Горели два основных здания и летний павильон, сообщили в пресс-службе ГосЧС в Харьковской области.

Накануне появились новые фото последствий ночного обстрела Харькова ракетами С-300. Разрушен спорткомплекс "Локомотив".

Также "Страна" писала, как 2 сентября ночью россияне ударили по Холодногорскому району Харькова, повредив автомобили.

Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".