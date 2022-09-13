Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться.

Об этом чиновник заявил во время поездки в Журавлевку.

"Продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома", - сказал Гладков.

Ранее мы писали, что в Логачевке Белгородской области из-за обстрела погибла гражданка Украины. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в больницы доставили 4 человек. Из них трое - украинцы, один - житель Логачевки.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.