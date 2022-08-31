Утром в среду, 31 августа, в российском Белгороде прогремело несколько взрывов. Об этом местный губернатор Вячеслав Гладков сообщил Telegram-канале.

Также он утверждает, что в городе сработала система ПВО. По предварительным данным, как заявляет Гладков, разрушений и пострадавших нет.

Напомним, в конце августа в селе под Белгородом гремели взрывы на складе боеприпасов.

Также мы писали, что в Белгородской области горел склад дров на базе отдыха возле военного аэродрома.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ сообщили, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, заявляя лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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