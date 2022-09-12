В понедельник, 12 сентября, 201-й день полномасштабного российского вторжения.

В последние дни сообщается о большом успехе Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Было освобождено несколько крупных населенных пунктов. Что означает ситуация — в анализе "Страны".

Достижения на фронте реанимировали тему мирных переговоров с РФ.

Итоги 200-го дня войны — в нашем детальном разборе.

Ход сегодняшнего дня, фото и видео, аналитика — в хронике событий. Материал обновляется.

12 сентября

11:10 Большая часть немцев готова терпеть лишения ради антироссийских санкций - 53%. Но тех, кто не готов тоже очень много - 42%. Остальные не определились.

Об этом говорится в исследовании социологического института Civey по заказу газеты Augsburger Allgemeine.

Наибольшее стремление к жертвенности наблюдается среди электората СДПГ и "зеленых". Среди "зеленых" на жертвы согласны девять из десяти опрошенных.

В то же время электорат свободных демократов, левых и правая "Альтернатива для Германии" преимущественно против личных жертв ради санкций.

11:07 Убийство "замглавы ВГА" Каховского района Херсонской области Виталия Гуры в начале августа оказалось инсценировкой ФСБ России, заявили в эфире "Первого канала".

То есть, Гура жив.

О ранении Гуры из пистолета во дворе его дома сообщили еще 6 августа.

В тот день слухи о его смерти то появились, то опровергались. Но затем были якобы подтверждены официально.

10:51 Мэр Славянска Вадим Лях опубликовал фото и видео последствий обстрелов города.

По его словам, в результате ночных обстрелов пострадали частные дома на ул. Ярослава Мудрого. Также был прилет на территорию кирпичного завода.

Обошлось без жертв.

10:43 На юге Украины противник пытается вести переговоры о сдаче оружия, сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии "24 каналу"

"Они пытаются вести переговоры об условиях того, как они сложат оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права", - сказала она.

По ее словам, офицеры этих подразделений получили задачу оставлять позиции любым способом, который к тому времени будет доступен.

Согласно этой задаче, российские военные могут вернуться назад к своим или сложить оружие.

10:25 На фоне военных неудач России в Харьковской области зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев потребовал "тотальной капитуляции" Украины.

Он также назвал нынешние требования России к Украине "детской разминкой".

"Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", - заявил Медведев.

10:24 В Черном море наблюдается активизация российских больших десантных кораблей

У южного побережья Крыма, вне досягаемости украинских ракет находятся 14 боевых кораблей российского флота, среди которых четыре надводных ракетоносца, снаряженные уже 26 "Калибрами", сообщает ОК "Юг"

"Внезапно активизировалось присутствие четырех больших десантных кораблей", - сообщает оперативное командование.

Там также заявляют, что из-за шторма в Черном море, десант не сможет реализовывать поставленные задачи, а непогода на море может спровоцировать детонацию морских мин.

10:15 "Референдум" в захваченных частях Запорожской области пройдет "как только мы будем окончательно готовы с точки зрения безопасности для жителей Запорожской области", - заявил назначенный оккупантами "глава" Евгений Балицкий.

Он также заявил, что "все технические моменты уже решены" и что ожидается поддержка вхождения в РФ на уровне в 86%.

Ранее Meduza со ссылкой на источники, близкие к Кремлю писала, что российская власть приостановила процесс организации "референдумов" о присоединении оккупированных территорий - из-за успешного украинского контрнаступления.

10:04 Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко публикует фото последствий обстрелов в области.

В Краматорске ракеты попали в больницу, 2 частных дома и гараж. По предварительной информации, без пострадавших.

10:00 На половине территорий Полтавской области отсутствует связь и интернет lifecell.

Из-за перепадов напряжения вышел из строя региональный узел связи этого оператора.

"Во второй половине дня интернет и связь lifecell должны быть полностью восстановлены", сообщил глава ОГА Дмитрий Лунин

У оператора Киевстар есть перебои с связью в двух локациях Полтавы, но в ближайшее время проблемы также должны устранить.

09:55 Украинская власть продолжает посылать сигналы, что переговоров с Россией не будет.

Владимир Зеленский заявил, что не намерен их вести, пока Москва говорит языком ультиматумов.

"Я не вижу никакого желания с российской стороны быть конструктивными. Что касается ультиматумов: мне неважно, кто выдвигает ультиматумы — он или кто-нибудь другой в случае ухода Путина с поста президента. Это мой принцип: я не говорю с теми, кто выдвигает ультиматумы", - сказал президент в интервью CNN.

Он заявил, что "после деоккупации нашей страны нам придется жить с ними рядом как с соседями".

Но, при этом отметил, что мирный договор с Россией может быть заключен после освобождения занятых РФ украинских территорий.

Аналогичные тезисы Зеленский и министр обороны Резников озвучили 10 сентября в Киеве на форуме "Ялтинской стратегии".

Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. До этого, по его словам, "общество не готово говорить с террористами".

Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и территории "ЛДНР". Либо же должна быть одержана военная победа над Россией.

"Вариантов возвращения на линию "на 24 февраля" уже не существует. На 1 декабря 1991 года. Go out", - добавил министр обороны.

09:50 Бывший руководитель криминальной разведки Управления по борьбе с оргпреступностью (расформированный в 2015-м УБОП) МВД Украины готовил для России списки "потенциальных целей" среди украинских чиновников из спецслужб и правоохранителей, сообщает СБУ.

Агента интересовала закрытая информация о руководстве СБУ, должностных лицах и ветеранах МВД, результаты расследований резонансных дел.

Собранные сведения он передавал своему "связному" – кадровому сотруднику МВД России Сергею Еремину, деятельность которого координирует ФСБ.

Информацию РФ использовала для проведения диверсий и специальных информационных операций по их дискредитации и попыткам вербовки.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в государственной измене.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

09:49 Власти области подтверждают удар по Запорожью сегодня ночью.

Сообщается, что около 00:40 четыре ракеты С-300 поразили здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города.

Стреляли со стороны Васильевки. В результате обстрела пострадавших нет.

09:48 Мэр Николаева Александр Сенкевич посетовал, что жители обвиняют городскую власть в отсутствие питьевой воды.

"К сожалению, много людей до сих пор обвиняют Николаевскую городскую власть в том, что нет питьевой воды в кране, и не могут просто слепить две вещи: если бы была возможность подать эту питьевую воду, мы бы ее дали", - сказал мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, единственный способ возврата нормального водоснабжения это восстановление тех труб, что были разрушены во время боев между Днепром и Николаевом.

На видео - такая воды сейчас течёт из кранов в Николаеве.

09:31 Из-за обстрелов объектов критической инфраструктуры в Харькове есть погибшие, сообщают в прокуратуре.

На предприятии критической инфраструктуры в Холодногорском районе найден обгоревший труп мужины.

Также ранены женщина во время ракетного обстрела Новобаварского района.

09:28 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен во время встречи с Путиным снова предложить ему встречу с Зеленским, сообщают турецкие СМИ.

Встреча Путина и Эрдогана состоится в Самарканде (Узбекистан). По данным российской стороны, будет обсуждаться тема зерновой сделки, в том числе поставки российского продовольствия.

09:25 В Херсонской области войска РФ сократили линию фронта и отступили на 5-10 км в сторону Херсона от своих позиций для того чтобы быть в досягаемости собственной артиллерии на левом берегу Днепра, пишет польский специалист по работе с открытыми данными Ярослав Вольски.

"Это последствия проблемы со снабжением артиллерийскими боеприпасами, - пишет он.

Пока данная информация не подтверждена. Однако такой шаг в теории позволил бы российской армии во многом решить проблему переправки боеприпасов через Днепр.

09:09 Местные телеграм-каналы сообщают, что на автозаправках на территории "ДНР" пропал бензин.

Сообщается, что топлива нет уже несколько дней.

На стелах АЗС возле марок бензина нулевые показатели, имеется только подорожавший до 28-29 рублей (около 15 грн) газ.

Сообщается, что на некоторых АЗС бензин есть, однако продается он по талонам.

09:03 Ночью в Краматорске был удар по перинатальному центру. Пострадавших нет, сообщил мэр города Александр Гончаренко.

08:55 И еще немного аналитики от "Института изучения войны".

Нынешнее контрнаступление ВСУ не положит конец войне, она, вероятно, продлится до 2023 года, считают эксперты.

"Кампания на северо-востоке Украины в конечном итоге завершится, что позволит россиянам восстановить прочную оборонительную линию и, возможно, даже провести локальные контратаки", - заявляет Институт.

Американские эксперты считают, что Украине придется начать последующие контрнаступательные операции, возможно, несколько, чтобы завершить освобождение оккупированной Россией территории.

Впрочем, в Институте заявляют, что Украина своим контрнаступлением переломила ход этой войны в свою пользу.

"Киев, скорее всего, будет все чаще диктовать место и характер крупных боевых действий, и Россия будет все чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление Украины в последовательных военных кампаниях, если Москва не найдет способ перехватить инициативу", - прогнозирует Институт изучения войны.

Утверждается также, что с потерей Изюма Россия не сможет атаковать Донецкую область с севера, а это затрудняет или делает невозможным достижение целей "спецоперации".

После украинского контрнаступления под Харьковом Россия сталкивается с "дилеммой времени и пространства".

Чтобы сформировать прочную линию обороны по реке Оскол и защитить захваченную Луганскую область, Россия, вероятно, должна будет отвести силы из других секторов. При этом российские войска вокруг Бахмута и под Донецком продолжают наступательные операции, а в Херсоне россияне по-прежнему сталкиваются с угрозой новых атак ВСУ. Поэтому отводить войска будет оттуда будет болезненно.

"Украинская кампания, похоже, направлена на то, чтобы поставить Путина именно перед такой дилеммой и извлечь выгоду практически из любого принятого им решения", - заключает "Институт".

08:46 Британская разведка в новой сводке анализирует, как развивается наступление ВСУ в Харьковской и Херсонской областях:

- Перед лицом наступления Украины Россия, вероятно, приказала вывести свои войска со всей оккупированной Харьковской области к западу от реки Оскол.

- В этом секторе остаются изолированные очаги сопротивления, но со среды Украина вернула себе территорию, как минимум вдвое превышающую площадь Большого Лондона.

- На юге, недалеко от Херсона, Россия, вероятно, изо всех сил пытается перебросить достаточные резервы через реку Днепр к линии фронта.

- Импровизированный плавучий мост, возведение которого Россия начала более двух недель назад, остается незавершенным. Украинская дальнобойная артиллерия сейчас, вероятно, так часто бьет по переправам через Днепр, что Россия не может проводить ремонт поврежденных автодорожных мостов.

- Быстрые украинские успехи имеют серьезные последствия для общего операционного плана России. Большая часть сил РФ в Украине, скорее всего, вынуждена отдавать приоритет чрезвычайным оборонительным действиям.

"И без того ограниченное доверие развернутых войск к высшему военному руководству России, вероятно, еще больше ухудшится", - считают в минобороны Британии.

08:45 Электроснабжение и водоснабжения Харькова и области возобновлены на 80%, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

08:40 Вот так сейчас выглядит линия фронта в Харьковской области по версии "Института изучения войны" (США).

Как и сообщалось вчера, российские войска в основном отошли за реку Оскол и контролируют восточную оконечность региона.

Изюм уже помечен как зона украинского контроля, хотя пока о его полном взятии украинская сторона не заявляла.

Также на карте отмечено контрнаступление ВСУ в районе Григоровки и Белогоровки под Лисичанском. О чем официально пока также не заявлялось.

08:15 Пушилин после слухов о своем отъезде из "ДНР" вышел на площадь Ленина в Донецке и записал видео о "фейках".

08:00 В Харьковской области ещё частично отсутствует свет. Об этом пишет "Укрзализныця", сообщая о задержках двух поездов - из Харькова на Одессу и в Ивано-Франковск.

07:32 Также сообщают о ночном взрыве в районе Запорожья. Но официально он пока не подтвержден.

07:30 Ночью в Харькове было попадание в жилой дом в Новобаварском районе.

На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших. Сам дом частично разрушен.

Мэр Игорь Терехов также добавил, что после удара по Харьковской ТЭЦ было восстановлено водоснабжение и подача электроэнергии.

По его словам, на это утро метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме.

07:20 Главное из утренней сводки Генштаба:

1. Отбиты атаки противника у Майорска под Горловкой и у Красногоровки под Авдеевкой.

Идут бои в районе Зайцево и Николаевки 2-й к югу от Бахмута.

2. За минувшие сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов.

3. Сообщается, что ВСУ освобождают территорию не только в Харьковской, но и в Донецкой областях.

То есть, видимо, идут бои за район Лимана.

4. На юге Генштаб заявляет о критических потерях у 810-й бригады морской пехоты из Севастополя (до 80% личного состава).

5. Повторяется информация, что российские военные покинули Сватово Луганской области, оставив там только силы "ЛНР".

07:15 Сводка украинского Генштаба на утро 12 сентября.