Российская власть приостановила процесс организации "референдумов" о присоединении оккупированных территорий из-за успешного украинского контрнаступления.

Об этом сообщает издание Meduza со ссылкой на источники в правительстве России.

По данным издания, эти источники подчеркнули, что связанные с Кремлем политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, уже отозваны в Россию: им "поступил приказ ехать домой".

В Херсонской области российские политтехнологи, готовившие референдум, пока остаются.

Ранее в РФ заявили, что проведут "референдумы" на оккупированных территориях Украины до конца года. Последним сроком называли 4 ноября - день народного единства в России.

Между тем война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.