Проведение "референдумов" о присоединении к РФ захваченных территорий Украины может повысить вероятность ядерного конфликта, чего опасаются в западных элитах.

Такое мнение высказал директор Берлинского Центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский в эфире Ютуб-канала Deutche Welle.

"В марте угроза ядерного конфликта была довольно большая, потом весной и летом она минимизировалась, но есть опасения в немецких политических кругах, что вероятность конфликта снова возрастет. Германия в любом случае будет продолжать поставки вооружений. Но действительно возрастут какие-то внутренние страхи. И поэтому украинское наступление, которое срывает этот псевдореферендум, безусловно, на пользу сохранения той системы, которая сейчас есть - системы поддержки Украины до финала этих событий", - сказал Стратиевский.

Ранее в МИД РФ заявили, что применят ядерный арсенал только в качестве ответа.

А генсек ООН заявил, что сейчас риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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