Назначенные РФ "власти" Херсонской области заявляют о подготовке к проведению "референдума" о присоединении к России 4 ноября.

Накануне секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что "референдумы" о присоединении к РФ "будет правильно и символично провести 4 ноября", когда в РФ отмечают День народного единства.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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