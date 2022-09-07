Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что "референдумы" о присоединении к РФ захваченных территорий Украины "будет правильно и символично провести 4 ноября".

Его слова приводят российские СМИ.

4 ноября - в России официальный праздник День народного единства, отмечается в честь освобождения Москвы от поляков ополчением Минина и Пожарского в 1612 году.

Напомним, что на днях Турчак заявлял о намерении РФ провести "референдумы" до конца года.

При этом спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби заявил, что РФ хочет провести "референдумы" на оккупированных территориях Украины в сентябре.

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