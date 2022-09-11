Телеграм-канал "Политика Страны" рассуждает о том, что успешное наступление украинских войск в Харьковской области, отступление российских войск и неправдоподобное объяснение, которое дало этому Минобороны России (и то после нескольких дней молчания), вызвали настоящий бунт в среде, которую принято называть российскими "военными телеграм-каналами".

Авторами этих каналов являются журналисты российских СМИ и блогеры, а также бывшие и действующие военные армии РФ и "ЛДНР".

Бунт может иметь значительные последствия с точки зрения настроений в российском обществе и армии. И вот почему.

В России нет своего Арестовича – человека из власти (или околовластных кругов), который понятным и доступным языком рассказывал бы о ситуации на фронте, причем все события, в том числе и неудачи, объяснял так, чтобы, с одной стороны, это вызывало доверие, а с другой - народ не впадал в панику, видел свет в конце туннеля и продолжал верить в грядущую победу.

В России же есть только официальные сводки Минобороны. Однако там существует "коллективный Арестович" - те самые военные телеграм-каналы. Именно они доступно объясняют россиянам, что происходит в Украине, с точки зрения поддержки войны против Украины.

Но между "коллективным Арестовичем" в России и реальным Арестовичем в Украине есть принципиальная разница.

Арестович – часть (причем важная) системы официальной информационной политики в Украине. То, что он излагает ситуацию "вольным стилем", не означает, что он несет отсебятину. Все его месседжи четко ложатся в актуальную на данный момент для украинской власти информповестку, которую сам Арестович во многом и формирует.

Например, важнейшей задачей Украины в первые недели войны было убедить общество, что ВСУ идут к победе несмотря на то, что российская армия стоит под Киевом, окружила Мариуполь и зашла в Херсон. Это была трудная задача, но с ней справились, не допустив массового распространения паники и уныния. И Арестович сыграл в этом немалую роль.

С коллективным же "российским Арестовичем" дело обстоит сложнее. Да, среди авторов военных телеграм-каналов есть люди, которые работают в государственных СМИ, есть те, кто связан с силовыми структурами, но много и "вольных стрелков" и просто людей, которые занялись этим делом по собственной инициативе в качестве исполнения "патриотического долга" в их понимании.

Кроме того, имеются большие сомнения в том, есть ли в системе российской власти вообще некий единый центр формирования информполитики по войне в Украине, который бы "окормлял" тех, кто о войне пишет или снимает.

Поэтому изначально "коллективный Арестович" в России далеко не всегда следовал направлению официальной повестки. А некоторые его представители (самый яркий пример – Гиркин-Стрелков, но он не единственный) прямо ей противоречили, открыто критикуя командование российской армии и лично министра обороны Сергея Шойгу.

И чем дальше затягивалась война, чем меньше были успехи российском армии, тем больше таких "стрелковых" появлялось, причем в их ряды становились даже действующие военные, которые вели свои телеграм-каналы с критикой командования.

Ну а после последних событий в Харьковской области, что называется, прорвало. Тем более что телеграм-каналы как раз накануне наступления ВСУ в Харьковской области предупреждали о том, что оно готовится, но российское командование на это не обратило внимания.

И ряд крупнейших военных телеграм-каналов прямо обвинили Минобороны во лжи и некомпетентности. Они пишут сообщения в духе известной речи Милюкова накануне Февральской революции: "Глупость или измена?"

Чтобы понять эффект, который это может оказать, представьте, что после захвата россиянами Херсона, Волновахи или Бучи с Гостомолем (что официально, кстати, в Украине признавали не день в день), Арестович обвинил бы украинское командование в тупости, а то и в предательстве, и начал предсказывать грядущее поражение в войне.

Аналогия это, конечно, условная.

Главным источником негатива от "коллективного Арестовича" в РФ является грандиозное несовпадение ожиданий от "спецоперации" и ее реального хода.

Плюс к тому многочисленные проблемы в российской армии (которые не решаются, и потому многие блогеры считают правильным предавать их огласке, чтобы обратить внимание начальства), а также малоадекватная официальная информполитика по войне.

Возможно, есть и политические причины: как борьба "башен Кремля" (в ходе которой пытаются сбить Шойгу), так и требования ужесточить внутреннюю политику в РФ, переведя страну на военные рельсы. К этому публично призывают Дугин и Стрелков. И судя по тому, что к тому же Стрелкову не применяют закон о "дискредитации российской армии", сторонники такой точки зрения есть и во власти. И подчеркивание нарастающих проблем на фронте и слом нарратива "все идет по плану" добавляет веса их аргументам.

Конечно, аудитория военных телеграм-каналов намного меньше, чем у федерального телевидения, где никакой "зрады" нет и по-прежнему "все идет по плану". Однако она все равно значительная, особенно среди "целевой аудитории": военных, политиков, журналистов и просто людей, которые активно интересуются ходом боевых действий.

И это для России потенциально большая проблема, так как рождает очень опасный для любой воюющей страны нарратив о "бездарном командовании" и "идиотах и предателях во власти". Естественно, это не способствует и увеличению набора контрактников для войны в Украине, а малочисленность действующей армии сейчас одна из главных проблем для РФ. Да и в целом усиливает в обществе неверие в победу и заставляет задумываться о смысле продолжения войны (и о смысле ее начала).

Как эти проблемы будут купировать российские власти и смогут ли они это сделать, пока непонятно. Но наверняка какая-то реакция с их стороны на ситуацию будет.

Однако объективно эта задача сложная. Особенно если события на войне в Украине будут развиваться в том же направлении, что и сейчас. В том числе и по этой причине не исключено, что РФ в ближайшее время попытается переломить ситуацию на одном из участков фронта, чтобы сбить волну "зрады". Или как минимум в ближайшие дни стабилизировать фронт и прекратить отступление.

Ранее Алексей Арестович рассказал, как Украина "развела" российские войска рассказами о контрнаступлении на юге.

Между тем на Западе пишут, что падение Изюма станет самым тяжелым поражением Москвы после ухода из-под Киева.