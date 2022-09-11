Быстрое падение Изюма в Харьковской области станет самым тяжелым поражением Москвы с тех пор, как в марте ее войска были отброшены из столицы Киева.

Об этом пишет Reuters.

"Российские войска использовали Изюм в качестве базы материально-технического снабжения для одной из своих основных кампаний - многомесячного наступления с севера на соседний регион Донбасса, состоящий из Донецка и Луганска", - объясняет агентство.

Журналисты связывают успехи Украины с ее попытками сохранить западную поддержку накануне зимы и энергетического кризиса в Европе.

"На Киев оказывается давление, чтобы он продемонстрировал прогресс до наступления зимы, на фоне угроз президента России Владимира Путина прекратить все поставки энергоносителей в Европу", - пишет Reuters.

Напомним, ранее мы писали, что в Великой Камышевахе под Изюмом подняли украинский флаг.

Между тем война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.