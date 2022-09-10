Президент Владимир Зеленский заявил об освобождении еще двух сел в Харьковской области: Василенково и Артемовки.

В телеграм он опубликовал фото украинских военных 113-й отдельной бригады территориальной обороны рядом с местными сельрадами.

"Должны помнить, что свобода не дается легко. Украинские защитники ценой собственной жизни борются за независимость для каждого из нас", - подписал фото Зеленский.

Ранее было опубликовано фото, что ВСУ освободили еще один поселок в Харьковской области.

Также Ермак намекнул на штурм Изюма, а ВСУ окончательно зачистили Балаклею.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 198-го дня войны. Генштаб ВСУ заявил, что украинская армия в Харьковской области продвинулась на 50 км за три дня боев. Залужный сообщил, что ВСУ освободили более 1000 квадратных км территории. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харьковской и Херсонской областях. Советник ОП Алексей Арестович сказал, что ВСУ могут открыть "третий фронт".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как успехи ВСУ на фронте реанимировали тему переговоров с РФ, которую обсуждают на Западе.