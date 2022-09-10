В сети появилось фото украинского флага в селе Савинцы, что находится восточнее Балаклеи по трассе на Изюм.

Соответствующий снимок опубликовали Telegram-каналы.

На фото можно заметить украинского военного с национальным флагом возле здания Савинского сельсовета.

"Судя по всему, бои там шли до сегодняшнего дня, хотя основная группа украинских войск ушла далеко вперед", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

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