Политолог Юрий Романенко назвал командующих наступлением украинской армии на Херсонском направлении и в Харьковской области, где началась битва за Изюм.

Об этом Романенко написал в Facebook.

По его словам, на Херсонском направлении группировкой ВСУ командует генерал Андрей Ковальчук.

В Харьковской области – генерал Александр Сырский.

"Ранее Сырский успешно организовал оборону Киева", – пишет Романенко.

Политолог добавил, что "в Европе военных с таким опытом просто нет".

Ранее мы писали, что у Зеленского назвали город, освобождение которого сыграет ключевую роль для наступления ВСУ под Харьковом.

Также "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

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