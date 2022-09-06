Президент Украины Владимир Зеленский 6 сентября провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В ходе обсуждений ему доложили о новых успехах украинских военных на фронте.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В ведомстве отмечают, что во время заседания военные рассказали Зеленскому про ситуации на всей линии фронта.

"В частности, силы обороны добились успеха в уничтожении ракетных составов, баз, штабов и логистических маршрутов российских захватчиков. На определенных направлениях проводится активная контрбатарейная борьба для подавления сил противника", - рассказали в ОП по итогам заседания Ставки.

В свою очередь Зеленский напомнил о том, что потери российских оккупантов достигли более 50 тысяч человек. По словам президента, российское военно-политическое руководство несет полную ответственность за "истребления граждан РФ".

В ОП добавляют, что во встрече приняли участие: главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, а также командующие оперативными направлениями.

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