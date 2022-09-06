Украина оценивает свой ущерб от войны на этот день в 326 миллиардов долларов.

Об этом 5 сентября заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на Совете ассоциации ЕС и Украины в Брюсселе.

По словам премьера, 326 миллиардов долларов – это прямой физический ущерб, который правительство Украины смогло верифицировать совместно с экспертами Всемирного банка.

105 миллиардов долларов из этой суммы необходимо будет потратить на восстановление разрушенного, добавил Шмыгаль.

Как рассказывала "Страна", полмесяца спустя после полномасштабного вторжения, в марте, советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко оценил ущерб от нападения в 100 миллиардов долларов.

В апреле президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что физический ущерб украинской инфраструктуре из-за войны достиг 60 миллиардов долларов и будет расти. Речь тогда шла лишь о физическом ущербе - разрушенных домах и объектах. Сумма не включала других экономических потерь.

А летом министр культуры Александр Ткаченко предложил компенсировать ущерб украинской культуре от войны за счет стоимости российских культурных центров в Европе.