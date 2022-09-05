Потери российской армии в Украине достигли 25 тысяч человек убитыми.

Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Радио Свобода.

По словам министра, общие потери россиян – включая раненых и пленных – могут равняться примерно 80 тысячам.

Эти данные расходятся с данными Минобороны Украины, согласно которым на сегодняшний день армия РФ потеряла убитыми 49,8 тысяч.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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