Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк снова заявил, что война в Украине может завершиться только при условии, что РФ покинет всю территорию нашей страны, включая Крым и Донбасс.

Об этом он заявил в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

"У нас есть консенсус общества. Очень четкий. Он зафиксировал главное. Исходя из объемов войны, из военных преступлений, совершенных российской армией на территории Украины, исходя из того, что мы увидели в этой войне, - Россия должна покинуть всю территорию Украины. То есть война может закончиться, в том числе в переговорных рамках, только если российская армия выйдет за пределы международно признанных границ Украины", - сказал Подоляк.

Отвечая на уточняющий вопрос, он пояснил, что если присутствие РФ сохранится хотя бы на части какой-либо территории, то это будет поводом для нее начинать новые вторжения в будущем.

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