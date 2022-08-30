Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, почему в первые дни вторжения РФ не наносились удары по мостам.

В интервью "Фактам" он сказал, что взрывать мосты было жалко.

"24 февраля мы психологически не были готовы взрывать мосты" - сообщил советник главы ОП.

"Первые несколько часов думали: мы вкладывали деньги в комфорт для людей, как теперь разрушать все это? Любому заботливому владельцу трудно самому уничтожить то, что он создал своими руками. Вот эту тогдашнюю неторопливость считаю фундаментальной ошибкой. Однако где-то в шесть вечера уже увидел в глазах решительность: ради защиты страны будем все разрушать вместе с этими российскими ржавыми танками. Мы же думали, что с той стороны тоже люди, что они будут бережно относиться к домам, мостам и другой инфраструктуре", - заявил Подоляк.

Ранее другой советник ОП Алексей Арестович признался, что ждал своей смерти в первые 12 часов вторжения.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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