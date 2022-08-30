За первые шесть месяцев текущего года государственный бюджет Украины недополучил по меньшей мере 176 миллиардов гривен из-за боевых действий.

Об этом сообщает Счетная палата.

По итогам первого полугодия 2022 года план доходов общего фонда госбюджета не выполнен на 28 млрд грн или 4,7%.

По данным экспертов, увеличился и налоговый долг субъектов хозяйствования (без учета таможенных платежей) на 23 млрд грн или 28%.

Госбюджет Украины недополучил 104 млрд из-за сокращения импорта, ВВП, доходов предприятий и рабочих мест, еще 72 млрд - из-за изменений в налоговом и таможенном законодательстве.

При этом "потерю доходов удалось частично компенсировать благодаря поступлению международной финансовой помощи и сдерживанию возмещения НДС".

По оценке Минэкономики, из-за войны экономика Украины в январе-июне сократилась на 28,5%. От разрушений объектов хозяйствования отдельных отраслей экономики прямой ущерб по состоянию на 13 июня составил почти 48 млрд долларов или 1,4 трлн грн, что значительно сократило доходы госбюджета.

При этом с Счетной палате заявляют, что в военное время власти продолжают осуществлять социальные выплаты, что составляет треть всех расходов.

Вместе с тем, расходы общего фонда госбюджета проведены на 264 млрд грн или на 21% меньше плана.

Для того, чтобы обеспечить обороноспособность страны Кабмин сократил расходы и кредитование по 401 бюджетной программе на сумму 165 млрд грн, направив их в резервный фонд госбюджета. В частности, принятые Кабмина решения касались Пенсионного фонда, образования, культуры, строительства, ремонта и реконструкции объектов инфраструктуры. Расходы на обороноспособность, безопасность государства и меры по здравоохранению по 91 бюджетной программе не сокращались.

Государственные заимствования для покрытия дефицита и погашения долга превысили план на первое полугодие и составили почти половину всех поступлений общего фонда.

Основным кредитором госбюджета на внутреннем рынке заимствований стал НБУ, который купил две трети размещенных в первом полугодии этого года ОВГЗ на 225 млрд грн.

От государственных внешних заимствований Украина получила 217 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в августе украинский бюджет не получил и трети денег, которые ожидаются от зарубежных доноров.

Также писали, что дефицит госбюджета Украины к концу года достигнет $50 млрд.