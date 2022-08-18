Одна из самых значительных проблем украинского бюджета - недостаточная помощь зарубежных доноров, пишет нардеп Ярослав Железняк у себя в Telegram.

Он привел пример, что в августе Минфин ожидал 6 млрд помощи от зарубежных партнёров, а затем снизил ожидания до 5 млрд. Но по состоянию на 18 августа суммарно получены менее 1,5 млрд долларов (то есть менее трети от необходимой суммы - Ред.).

"Надеемся, ближе к концу месяца придут еще деньги, но пока вы видите ожидание и реальность", - написал он.

Напомним, с начала российского вторжения Запад профинансировал госбюджет Украины на 322,5 млрд грн.

При этом помощь поступает крайне медленно и блокируется странами ЕС. В офисе президента Украины об этой проблеме сообщали неоднократно. С учетом того, что госбюджет Украины на две трети финансируется за счет кредитов и грантовой помощи, дефицит госбюджета Украины к концу года достигнет $50 млрд.

Напомним, что недавно ЮНИСЕФ приостановил прием заявок от украинских беженцев на финансовую помощь, а Рада увеличила расходную часть бюджета-2022 на 270 млрд грн.

Война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что написала Washington Post о подготовке войны и почему это бьет по Зеленскому.