Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины. А также дать ей военные гарантии.

Об этом он заявил на видео-встрече с бывшим генсеком НАТО Расмуссеном, сообщает пресс-служба ОП.

"Мы входим в новый этап этой жестокой войны. На фоне событий, которые разворачиваются на наших фронтах, самое время партнерам Украины предпринять новые решительные шаги, которые будут обеспечивать безопасность Украины. Эти гарантии должны сформировать новый порядок безопасности на Европейском континенте и сделать невозможным новую войну в центре Европы", - сказал Ермак.

Встреча была посвящена документу по будущим гарантиям безопасности для Украины, работа над которым, по данным Офиса президента, "движется к завершению". После одобрения президентом Украины Владимиром Зеленским проект обещают опубликовать на сайте президента.

Отметим, что заявления о новом этапе войны прозвучали на фоне украинского контрнаступления на юге Украины, которое мы подробно анализировали в отдельном материале.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

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