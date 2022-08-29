Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на добровольную основную военную службу в стране записались более 13 тысяч человек, а в ближайшие недели это число может возрасти.

Об этом Блащак рассказал в воскресенье, 28 августа, в эфире телеканала TVP Info.

"Надеемся, что в сентябре, октябре и ноябре заявок будет больше. В этом году у нас подготовлено 15 тысяч мест. В случае необходимости мы создадим дополнительные. Мы хотим, чтобы как можно больше людей прошли обучение, чтобы они могли использовать оружие, чтобы были хорошо организованы", – заявил министр обороны Польши.

Принятый весной в Польше закон "О защите Родины" ввел новый вид военной службы – добровольную военную службу. Пройти ее может каждый, кто раньше не находился в армии. Благодаря ей можно пройти военную подготовку и в будущем остаться в резерве или вступить в профессиональную армию.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда опасается имперских планов лидера РФ Владимира Путина и призывает страны Центральной Европы усилить оборону.

Ранее мы писали, что Польша отправила Украине большую часть своего оружия суммарно на 2 млрд долларов.