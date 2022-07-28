В Польше хотят создать Долину беспилотников, чтобы ускорить инновации в этой области.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Идею создания такой локации обсудили в Варшаве представители Польши, Украины и Соединенных Штатов Америки на конференции Warsaw Drone Summit.

"Создание Долины беспилотников ускорит инновации в этой области в пользу Польши и Украины, а также Польша может стать региональным центром инноваций беспилотников", - говорится в сообщении Polskie Radio.

Концепцию Долины беспилотников представил бывший директор ЦРУ по борьбе с терроризмом Бернард Хадсон.

Ранее "Страна" анализировала, почему в армиях Украины и России нарастают проблемы с беспилотниками и как их будут решать.

Также мы сообщали, что Иран уже мог поставить России свои боевые беспилотники. Основу партии якобы составляют ударные дроны "Shahed 129" ("Шахид 129"). По своим характеристикам это довольно мощная машина. Заявленная боевая нагрузка – до 400 кг, дальность полета до 1700 км. Разработчики утверждают, что беспилотник может находиться в воздухе до 24 часов. Но пока информация о поставках официально не подтверждена.