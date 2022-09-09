Взятие украинскими бойцами Купянска Харьковской области, где идут бои, имеет очень важное значение для Украины, так как этот город является ключевым транспортным узлом.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

Через Купянск россияне пополняли свои резервы, город является важным ключевым стратегическим местом, сказал он.

"Сегодня Генштаб конкретно сообщил, что освобождены уже 20 населенных пунктов в Харьковской области. Освобожденная территория - 700 квадратных километров, это очень важно. Купянск - это ключевое стратегическое место, через которое вся харьковская группировка российских войск получала пополнения и резервы. Это такой ключевой транспортный узел, который нужно будет забрать и уже после этого смотреть, идти нам на север или чуть-чуть вниз на юг. Таким образом разрезать эту группировку российских войск и не давать им возможности работать в режиме постоянного передвижения резервов", - рассказал Подоляк.

Также он назвал Купянск "ключевым элементом на карте".

Ранее, американские аналитики прогнозировали, что, вероятно, в течение следующих 72 часов ВСУ освободят Купянск от российских войск.

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