На Харьковском направлении, где украинские бойцы проводят контрнаступление, ВСУ освободили более 20 населенных пунктов.

Об этом во время брифинга заявил замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

"В рамках проведения оборонной операции на Харьковском направлении с целью восстановления утраченных территорий с начала недели ВСУ во взаимодействии с подразделениями Национальной гвардии, другими силовыми структурами ведут активные действия по определенным направлениям. В настоящее время военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождены более 20 населенных пунктов", - заявил Громов.

Отметим, что ранее украинская сторона официально ничего не комментировала по контрнаступлению ВСУ в Харьковской области.

Вместе с тем, вчера Зеленский заявил о "хороших новостях" из региона, но не стал называть освобожденные города.

Подробно о ситуации в Харьковской области мы писали в отдельном материале.